La chapelle Art Déco du collège/lycée Saint-Antoine de Phalsbourg, Collège/Lycée Saint-Antoine, Phalsbourg

Informations pratiques

La chapelle Art Déco du collège/lycée Saint-Antoine de Phalsbourg 18 – 20 septembre Collège/Lycée Saint-Antoine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle au public de la chapelle Art-Déco du Collège-Lycée Saint-Antoine de Phalsbourg.

Visite libre pour découvrir les éléments Art déco de la chapelle.

En particulier ses vitraux, ses ferronneries d’art et ses sculptures sur bois, son orgue de conception néo-classique.

Signalétiques, panneaux explicatifs réalisés par des élèves de 2nde de l’établissement.

Nouveauté, cette année : votre téléphone portable pourra vous servir d’audio-guide!

Des QR codes seront disponibles sur certains panneaux vous permettant d »accéder à des vidéos explicatives complémentaires qui seront réalisées par des élèves de 2nde pour l’occasion.

Collège/Lycée Saint-Antoine Chemin des Dames, 57370 Phalsbourg Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est 03 87 24 30 22 https://www.saintantoinephalsbourg.fr/ https://www.instagram.com/saintantoinephalsbourg/;https://www.facebook.com/SaintAntoinePhalsbourg [{« link »: « https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpoepwPg-college-st-antoine-phalsbourg-57.html »}] Etablissement scolaire fondé en 1933 par les frères franciscains.

1961: Etablissement privé sous contrat d’association avec l’Etat. Collège-Lycée avec internat.

2006 : l’établissement passe de la tutelle des frères franciscains à la tutelle diocésaine. Parking spacieux devant l’école avec accès facile et pratique ainsi qu’un dépose-minute à l’arrière de l’établissement.

Arrêt de bus devant l’école

Ligne régulière 410 vers Saverne

Ligne scolaire 496 vers Saverne

Ligne scolaire 495 vers Sarre-Union

Ligne scolaire 151 vers Sarrebourg

Ouverture exceptionnelle au public de la chapelle Art-Déco du Collège-Lycée Saint-Antoine de Phalsbourg.

©Emmanuel Bohler