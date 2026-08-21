Concert de l’ensemble vocal Novo Genere, Église Notre-Dame de l’Assomption, Phalsbourg

Informations pratiques

Concert de l’ensemble vocal Novo Genere Samedi 19 septembre, 16h30, 20h00 Église Notre-Dame de l’Assomption Moselle

L’entrée est proposée en libre participation. Une quête sera organisée à l’issue de chaque concert afin de contribuer aux frais de fonctionnement de l’ensemble vocal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Novo Genere invite le public à embarquer pour un véritable voyage musical à travers les époques, les styles et les cultures. Depuis deux décennies, le chœur fait vivre le chant polyphonique dans le Grand Est. Vingt années de concerts, de rencontres et de partage autour d’une même passion.

Jacky Locks qui dirigeait le chœur Novo Genere depuis sa création a déposé sa baguette. La direction musicale est désormais assurée par un duo passionné, Maxime Guyot et Evelyne Janes qui connaissent déjà si bien l’ADN du chœur. Rigueur technique et créativité artistique, ensemble, ils portent Novo Genere vers de nouveaux horizons.

Les 17 choristes de l’ensemble, à la solide formation vocale, seront accompagnés par deux musiciens professionnels, la violoncelliste Léopoldine Lezean et le pianiste Stéphane Escoms. Un programme éclectique et riche d’une vingtaine de titres sans frontières, mêlera musique sacrée, musique classique, gospel, pop internationale et chanson française.

Alternant des œuvres interprétées a cappella, de 4 jusqu’à 11 voix parfois, et des pièces accompagnées au violoncelle et piano, les artistes proposeront un concert tout en nuances, où la richesse des harmonies dialoguera avec l’acoustique du lieu. Un programme pensé comme une invitation au voyage, en parfaite résonance avec l’esprit des Journées européennes du patrimoine.

Église Notre-Dame de l’Assomption Rue de l’Eglise, 57370 Phalsbourg, France Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est http://cathophalsbourg.over-blog.com Détruite en 1870, lors du siège de la ville par les Prussiens, la reconstruction intervient en 1874.

Novo Genere invite le public à embarquer pour un véritable voyage musical à travers les époques, les styles et les cultures. Depuis deux décennies, le chœur fait vivre le chant polyphonique dans le …

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