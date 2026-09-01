Informations pratiques

Savigny

Concert Ensemble vocal Résonance

Route du Manoir Savigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Concert Ensemble vocal Résonance (chant choral classique) du répertoire de la Renaissance à la période contemporaine.

Rendez-vous à 15h à l’église Notre-Dame de Savigny. .

Route du Manoir Savigny 50210 Manche Normandie

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English : Concert Ensemble vocal Résonance

L’événement Concert Ensemble vocal Résonance Savigny a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme