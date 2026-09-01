AGENDA · Savigny
Concert Ensemble vocal Résonance Savigny
dimanche 13 septembre 2026 · Savigny
Informations pratiques
Savigny
Concert Ensemble vocal Résonance
Route du Manoir Savigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Concert Ensemble vocal Résonance (chant choral classique) du répertoire de la Renaissance à la période contemporaine.
Rendez-vous à 15h à l’église Notre-Dame de Savigny. .
Route du Manoir Savigny 50210 Manche Normandie
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English : Concert Ensemble vocal Résonance
L’événement Concert Ensemble vocal Résonance Savigny a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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