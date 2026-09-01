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AGENDA · Savigny

Concert Ensemble vocal Résonance Savigny

dimanche 13 septembre 2026 · Savigny

Concert Ensemble vocal Résonance Savigny

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Route du Manoir
Ville
50210 Savigny
Département
Manche
Tarif

Savigny

Concert Ensemble vocal Résonance

Route du Manoir Savigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Concert Ensemble vocal Résonance (chant choral classique) du répertoire de la Renaissance à la période contemporaine.
Rendez-vous à 15h à l’église Notre-Dame de Savigny.   .

Route du Manoir Savigny 50210 Manche Normandie  

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English : Concert Ensemble vocal Résonance

L’événement Concert Ensemble vocal Résonance Savigny a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

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