Informations pratiques

Savigny

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny

Lieu-dit La Maugerie Savigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny. .

Lieu-dit La Maugerie Savigny 50210 Manche Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme