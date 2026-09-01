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Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny

dimanche 20 septembre 2026 · Savigny

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Lieu-dit La Maugerie
Ville
50210 Savigny
Département
Manche
Tarif

Savigny

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny

Lieu-dit La Maugerie Savigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny.   .

Lieu-dit La Maugerie Savigny 50210 Manche Normandie  

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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