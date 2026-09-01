Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny
dimanche 20 septembre 2026 · Savigny
Informations pratiques
Savigny
Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny
Lieu-dit La Maugerie Savigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny. .
Lieu-dit La Maugerie Savigny 50210 Manche Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’église Notre-Dame de Savigny Savigny a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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