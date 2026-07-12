Concert Ensemble Vocal UNIO Saint-Domet
dimanche 12 juillet 2026 · Saint-Domet
Informations pratiques
Saint-Domet
Concert Ensemble Vocal UNIO
Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert Ensemble Vocal Unio
Chants populaires Trio polyphonique à capella
Réservation conseillée 06 34 29 02 79 / 06 13 84 26 99
Participation libre au chapeau .
Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 26 99
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English : Concert Ensemble Vocal UNIO
L’événement Concert Ensemble Vocal UNIO Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-01 par Marche et Combraille en Aquitaine