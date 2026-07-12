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AGENDA · Saint-Domet

Concert Ensemble Vocal UNIO Saint-Domet

dimanche 12 juillet 2026 · Saint-Domet

Concert Ensemble Vocal UNIO Saint-Domet

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Chapelle de la Croix au Bost
Ville
23190 Saint-Domet
Département
Creuse
Tarif

Saint-Domet

Concert Ensemble Vocal UNIO

Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Concert Ensemble Vocal Unio
Chants populaires Trio polyphonique à capella

Réservation conseillée 06 34 29 02 79 / 06 13 84 26 99
Participation libre au chapeau   .

Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 26 99 

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English : Concert Ensemble Vocal UNIO

L’événement Concert Ensemble Vocal UNIO Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-01 par Marche et Combraille en Aquitaine

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