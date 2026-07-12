Informations pratiques

Saint-Domet

Concert Ensemble Vocal UNIO

Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert Ensemble Vocal Unio

Chants populaires Trio polyphonique à capella

Réservation conseillée 06 34 29 02 79 / 06 13 84 26 99

Participation libre au chapeau .

Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 26 99

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English : Concert Ensemble Vocal UNIO

L’événement Concert Ensemble Vocal UNIO Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-01 par Marche et Combraille en Aquitaine