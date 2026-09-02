Concert Épopée – Orchestre Pasdeloup La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt
samedi 29 mai 2027 · La Seine Musicale - Pianos Hanlet · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Programme :
Richard Strauss
Don Juan
Dmitri Chostakovitch
Concerto n° 1 pour violoncelle
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Roméo et Juliette
L’Orchestre Pasdeloup propose un programme fougueux et brillant.
Le concert s’ouvre avec Don Juan de Richard Strauss, puis
Aurélien Pascal, invité pour la première fois par l’Orchestre Pasdeloup,
interprète le magnifique et héroïque Concerto n° 1 pour violoncelle de D. Chostakovitch. Wolfgang Doerner, ami de longue date de l’orchestre, dirige ensuite l’ouverture de Roméo et Juliette de P. I. Tchaïkovski.
Ces pages promettent intensité et profondeur dans des œuvres jouées pour vous enivrer d’une belle énergie.
Concert symphonique de l’Orchestre Pasdeloup, le samedi 29 mai 2027 à 16h à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt)
Le samedi 29 mai 2027
de 16h00 à 17h30
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-29T19:00:00+02:00
fin : 2027-05-29T20:30:00+02:00
Date(s) : 2027-05-29T16:00:00+02:00_2027-05-29T17:30:00+02:00
La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
https://www.concertspasdeloup.fr/concerts/epopee/ +33142781000 billetterie@concertspasdeloup.fr https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup
Afficher la carte du lieu La Seine Musicale – Pianos Hanlet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Boulogne Billancourt (Paris)
- Découvrez l’envers du décor et célébrez les 50 ans du LOTO !, Studios FDJ UNITED, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Visite de la Maison des Familles Saint-François-de-Sales, Maison d’église Saint-François-de-Sales, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Visite des magasins d’archives municipales, Hôtel de ville, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Journée portes ouvertes, La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026