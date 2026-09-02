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Concert Épopée – Orchestre Pasdeloup La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

samedi 29 mai 2027 · La Seine Musicale - Pianos Hanlet · Boulogne-Billancourt

Concert Épopée – Orchestre Pasdeloup La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Début
samedi 29 mai 2027
Fin
samedi 29 mai 2027
Lieu
La Seine Musicale - Pianos Hanlet
Adresse
1 Île Seguin
Ville
92100 Boulogne-Billancourt
Département
Paris

Programme :

Richard Strauss
Don Juan

Dmitri Chostakovitch
Concerto n° 1 pour violoncelle

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Roméo et Juliette

L’Orchestre Pasdeloup propose un programme fougueux et brillant.

Le concert s’ouvre avec Don Juan de Richard Strauss, puis
Aurélien Pascal, invité pour la première fois par l’Orchestre Pasdeloup,
interprète le magnifique et héroïque Concerto n° 1 pour violoncelle de D. Chostakovitch. Wolfgang Doerner, ami de longue date de l’orchestre, dirige ensuite l’ouverture de Roméo et Juliette de P. I. Tchaïkovski.

Ces pages promettent intensité et profondeur dans des œuvres jouées pour vous enivrer d’une belle énergie.

Concert symphonique de l’Orchestre Pasdeloup, le samedi 29 mai 2027 à 16h à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt)
Le samedi 29 mai 2027
de 16h00 à 17h30
payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-29T19:00:00+02:00
fin : 2027-05-29T20:30:00+02:00
Date(s) : 2027-05-29T16:00:00+02:00_2027-05-29T17:30:00+02:00

La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin  92100 Boulogne-Billancourt
https://www.concertspasdeloup.fr/concerts/epopee/ +33142781000 billetterie@concertspasdeloup.fr https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup


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