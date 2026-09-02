Concert Épopée – Orchestre Pasdeloup La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Programme :

Richard Strauss

Don Juan

Dmitri Chostakovitch

Concerto n° 1 pour violoncelle

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Roméo et Juliette

L’Orchestre Pasdeloup propose un programme fougueux et brillant.

Le concert s’ouvre avec Don Juan de Richard Strauss, puis

Aurélien Pascal, invité pour la première fois par l’Orchestre Pasdeloup,

interprète le magnifique et héroïque Concerto n° 1 pour violoncelle de D. Chostakovitch. Wolfgang Doerner, ami de longue date de l’orchestre, dirige ensuite l’ouverture de Roméo et Juliette de P. I. Tchaïkovski.

Ces pages promettent intensité et profondeur dans des œuvres jouées pour vous enivrer d’une belle énergie.

Concert symphonique de l’Orchestre Pasdeloup, le samedi 29 mai 2027 à 16h à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt)

Le samedi 29 mai 2027

de 16h00 à 17h30

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-29T19:00:00+02:00

fin : 2027-05-29T20:30:00+02:00

Date(s) : 2027-05-29T16:00:00+02:00_2027-05-29T17:30:00+02:00

La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.concertspasdeloup.fr/concerts/epopee/ +33142781000 billetterie@concertspasdeloup.fr https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup



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