Concert « Esprit Kora » de Tidiane Dia, Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin, Nostang
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin · Nostang
Informations pratiques
Concert « Esprit Kora » de Tidiane Dia Dimanche 20 septembre, 17h00 Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Concert « Esprit Kora » de Tidiane Dia, artiste reconnu de cette musique d’inspiration afro-celte.
Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin rue de Légevin, 56690 Nostang, France Nostang 56690 Morbihan Bretagne 0297657543 https://www.nostang.fr/fr/rb/472071/histoire-et-patrimoine-21 La chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin date du XVIe siècle. Son clocher date du XVIIe siècle. Il s’agit d’une ancienne dépendance du château de Saint-Georges.
Concert dans la chapelle
©Cheick Tidiane Dia