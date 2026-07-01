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Exposition de peinture « Entre terre et mer », Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin, Nostang

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin · Nostang

Exposition de peinture « Entre terre et mer », Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin, Nostang

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin
Adresse
rue de Légevin, 56690 Nostang, France
Ville
56690 Nostang
Département
Morbihan

Exposition de peinture « Entre terre et mer » 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de peinture dans la chapelle

Chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin rue de Légevin, 56690 Nostang, France Nostang 56690 Morbihan Bretagne 0297657543 https://www.nostang.fr/fr/rb/472071/histoire-et-patrimoine-21 [{« link »: « https://nostang.fr/fr/rb/472071/histoire-et-patrimoine-21 »}] La chapelle Notre-Dame-de-Joie de Légevin date du XVIe siècle. Son clocher date du XVIIe siècle. Il s’agit d’une ancienne dépendance du château de Saint-Georges.
Exposition de peinture « Entre terre et mer »

©Micheline Le Bruchec