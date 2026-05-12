Concert et Feu d’artifice à VINCELOTTES Vincelottes
Concert et Feu d’artifice à VINCELOTTES Vincelottes samedi 4 juillet 2026.
Vincelottes
Concert et Feu d’artifice à VINCELOTTES
Place Théodore Longpré et bords de l’Yonne Vincelottes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Concert avec le groupe ONE SHOT en deux parties. Retraite aux flambeaux dans le village après la première partie du concert ; feu d’artifice sur les bords de l’Yonne suivi de la deuxième partie du concert. Buvette et restauration Organisateur Comité des Fêtes de Vincelottes .
Place Théodore Longpré et bords de l’Yonne Vincelottes 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 43 50 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert et Feu d’artifice à VINCELOTTES
L’événement Concert et Feu d’artifice à VINCELOTTES Vincelottes a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)