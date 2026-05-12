Vincelottes

Concert et Feu d’artifice à VINCELOTTES

Place Théodore Longpré et bords de l’Yonne Vincelottes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Concert avec le groupe ONE SHOT en deux parties. Retraite aux flambeaux dans le village après la première partie du concert ; feu d’artifice sur les bords de l’Yonne suivi de la deuxième partie du concert. Buvette et restauration Organisateur Comité des Fêtes de Vincelottes .

Place Théodore Longpré et bords de l’Yonne Vincelottes 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 43 50 87

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English : Concert et Feu d’artifice à VINCELOTTES

L’événement Concert et Feu d’artifice à VINCELOTTES Vincelottes a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)