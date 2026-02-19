Visite guidée de Vincelottes Rue du pont, face à l’auberge Les Tilleuls Vincelottes

Visite guidée de Vincelottes

Venez vous balader le long de l’Yonne et découvrez l’histoire étonnante de ce petit village fondé au Moyen âge pour servir de cellier aux moines cisterciens. Entre activités fluviales et viticoles, Vincelottes a toujours été dynamique et accueillant! .

Rue du pont, face à l’auberge Les Tilleuls Rue du Pont Vincelottes 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

