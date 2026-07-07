Informations pratiques

Villedômain

Concert et feux d’artifice

Villedômain Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Concert et feux d’artifice pendant la fête du village annuelle.

Concert et feux d’artifice pendant la fête du village annuelle. .

Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 65 comfetesvilledomain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert and fireworks during the annual village fête.

L’événement Concert et feux d’artifice Villedômain a été mis à jour le 2026-07-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire