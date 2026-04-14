Concert et illuminations à l’église de La Croupte, Eglise de La Croupte, Livarot-Pays-d’Auge
Concert et illuminations à l’église de La Croupte, Eglise de La Croupte, Livarot-Pays-d’Auge samedi 30 mai 2026.
Concert et illuminations à l’église de La Croupte Samedi 30 mai, 20h30 Eglise de La Croupte Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Concert à 20h30 par le quatuor vocal Le Cénacle suivi du verre de l’amitié et de l’illumination de l’église et du lavoir
Eglise de La Croupte Eglise de La CrouptePas de descriptionLIVAROT-PAYS-D’AUGE Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06.81.08.01.03 »}]
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