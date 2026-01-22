Concert et illuminations à l’église de La Croupte Livarot-Pays-d’Auge

Concert et illuminations à l’église de La Croupte

Eglise de La Croupte Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

2026-05-30

Concert à 20h30 par le quatuor vocal Le Cénacle suivi du verre de l’amitié et de l’illumination de l’église et du lavoir .

Eglise de La Croupte Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03 cetf.chevallier@orange.fr

