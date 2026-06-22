Informations pratiques

Diebling

Concert et marché médiéval a Diebling

Diebling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Hache’Lor Lancer de Hache Diebling vous invite à un week-end médiéval exceptionnel au Clos des Arts de Diebling !

Deux jours d’immersion au cœur du Moyen Âge, entre musique, légendes, artisans et village viking…

Samedi 08 août

– Soirée Concerts Trois univers musicaux envoûtants vous attendent

Sarah Mac Cover

Une musique vivante et moderne, mêlant énergie pop-rock, influences celtiques et mélodies captivantes. Un moment vibrant, plein d’émotions et d’intensité.

Katja Chevalier

Mêlant pop et sonorités celtiques, ses chansons racontent des histoires où mythes et réalité se rejoignent, créant un univers onirique et profondément ancré dans le monde d’aujourd’hui.

Askemåne

Un concept d’odes, de légendes et de réflexions associant l’éclat des fjords aux profondeurs de la Terre. Un rendu intense et spirituel, pour une expérience musicale méditative et immersive.

Dimanche 09 août

–Marché Médiéval

Place au grand marché médiéval avec une 40ene d’artisans passionnés créations artisanales, savoir-faire anciens, découvertes et animations tout au long de la journée.

Viggo l’Amuseur Damoiselles et damoiseaux, êtes-vous joueurs et compétiteurs ? Venez le défier et participer à de nombreuses expériences et défis en sa compagnie (activité gratuite) !

L’Arbre de Sovenance Entre pédagogie et divertissement, ils font revivre histoires, souvenirs collectifs et grandes thématiques universelles à travers des performances sensibles et mémorables.

Village médiéval par la compagnie La Branche Rouge Une véritable immersion dans l’Europe de l’an mil ! Cette association de reconstitution historique propose un musée vivant sur le thème des Vikings les Scandinaves dans les Îles Britanniques, en France et en Europe du Nord et de l’Est.

Concerts, marché, animations, reconstitution historique et ambiance médiévale vous attendent pour un week-end festif, familial et immersif.

Préparez vos costumes, affûtez vos épées (en mousse ) et venez voyager dans le temps au Clos des Arts de Diebling !Tout public

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Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 29 02 69 50 contact.hachelor@gmail.com

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English :

Hache?Lor Axe Throwing in Diebling invites you to an exceptional medieval weekend at the Clos des Arts in Diebling!

Two days of immersion in the heart of the Middle Ages, featuring music, legends, artisans, and a Viking village?

Saturday, August 8:

? Concert Evening Three captivating musical worlds await you:

Sarah Mac Cover

Lively, modern music blending pop-rock energy, Celtic influences, and captivating melodies. A vibrant experience, full of emotion and intensity.

Katja Chevalier

Blending pop and Celtic sounds, her songs tell stories where myth and reality converge, creating a dreamlike world deeply rooted in today’s reality.

Askemène

A concept blending odes, legends, and reflections that combines the brilliance of the fjords with the depths of the Earth. An intense and spiritual performance, offering a meditative and immersive musical experience.

Sunday, August 9

Medieval Market

Make way for the grand medieval market featuring some 40 passionate artisans: handcrafted creations, traditional craftsmanship, discoveries, and entertainment throughout the day.

Viggo the Entertainer Ladies and gentlemen, are you playful and competitive? Come challenge him and take part in numerous experiences and challenges with him (free activity)!

The Tree of Remembrance Blending education and entertainment, they bring stories, collective memories, and major universal themes to life through sensitive and memorable performances.

Medieval Village by the La Branche Rouge Theater Company A true immersion in Europe around the year 1000! This historical reenactment group presents a living museum centered on the Vikings: the Scandinavians in the British Isles, France, and Northern and Eastern Europe.

Concerts, a market, activities, historical reenactments, and a medieval atmosphere await you for a festive, family-friendly, and immersive weekend.

Get your costumes ready, sharpen your (foam) swords, and come travel back in time at the Clos des Arts in Diebling!

L’événement Concert et marché médiéval a Diebling Diebling a été mis à jour le 2026-06-22 par FORBACH TOURISME