UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Diebling

Exposition de véhicules américains Diebling

samedi 5 septembre 2026 · Diebling

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
57980 Diebling
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Diebling

Exposition de véhicules américains

Diebling Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Au programme concours de Pin-up, exposition de véhicules, baptème de 4×4 avec le club French Pirate Jeep Club, initiation au football Américain avec les Artilleurs de Metz, circuit minis motos pour enfants, concerts gratuits…
Restauration saucisses, merguez, American Queens Steak, glace, churros, crêpes et gaufres.Tout public
0  .

Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 13 79 05 20 

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English :

On the program: a pin-up contest, a car show, a 4×4 test drive with the French Pirate Jeep Club, an introduction to American football with the Artilleurs de Metz, a mini-motorcycle track for kids, free concerts…
Food: sausages, merguez, American Queens Steak, ice cream, churros, crêpes, and waffles.

L’événement Exposition de véhicules américains Diebling a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH

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