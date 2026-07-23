Exposition de véhicules américains Diebling
samedi 5 septembre 2026 · Diebling
Informations pratiques
Diebling
Exposition de véhicules américains
Diebling Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Au programme concours de Pin-up, exposition de véhicules, baptème de 4×4 avec le club French Pirate Jeep Club, initiation au football Américain avec les Artilleurs de Metz, circuit minis motos pour enfants, concerts gratuits…
Restauration saucisses, merguez, American Queens Steak, glace, churros, crêpes et gaufres.Tout public
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Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 13 79 05 20
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English :
On the program: a pin-up contest, a car show, a 4×4 test drive with the French Pirate Jeep Club, an introduction to American football with the Artilleurs de Metz, a mini-motorcycle track for kids, free concerts…
Food: sausages, merguez, American Queens Steak, ice cream, churros, crêpes, and waffles.
L’événement Exposition de véhicules américains Diebling a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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