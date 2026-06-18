Diebling

Marché médiéval

Diebling Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Samedi 8 août

Soirée concert celtique et médiéval

Entrée GRATUITE

Dimanche 9 août

Grand Marché Médiéval

Artisans, animations, ambiance médiévale et fantastique

Entrée GRATUITE

Oui, vous avez bien lu aucun frais d’entrée n’est à prévoir sur les deux jours !

Cet événement est organisé par Hache’Lor Lancer de Hache Diebling, avec l’envie de faire vivre un week-end festif, familial et accessible à tous.

Nous avons besoin de vous !

Partagez cette publication au maximum, parlez-en autour de vous, invitez vos amis, votre famille, vos collègues… Plus nous serons nombreux, plus la fête sera belle !

Nous avons encore beaucoup de choses à vous dévoiler et les annonces commencent bientôt…

Rendez-vous les 8 et 9 août au Clos des Arts à Diebling pour un voyage dans le temps que vous n’êtes pas prêts d’oublier !Tout public

0 .

Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 29 02 69 50 contact.hachelor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, August 8

Celtic and Medieval Concert Evening

FREE Admission

Sunday, August 9

Grand Medieval Parade

Artisans, entertainment, medieval and fantasy atmosphere

FREE admission

Yes, you read that right: there is no admission fee for either day!

This event is organized by Hache’Lor Lancer de Hache Diebling, with the goal of creating a festive, family-friendly weekend that’s accessible to everyone.

We need your help!

Share this post as much as possible, spread the word, and invite your friends, family, and coworkers… The more people who come, the better the party will be!

We still have lots to reveal, and announcements will start coming out soon…

See you on August 8 and 9 at the Clos des Arts in Diebling for a journey back in time you won’t soon forget!

L’événement Marché médiéval Diebling a été mis à jour le 2026-06-18 par FORBACH TOURISME