Marché médiéval Diebling
Marché médiéval Diebling samedi 8 août 2026.
Diebling
Marché médiéval
Diebling Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Samedi 8 août
Soirée concert celtique et médiéval
Entrée GRATUITE
Dimanche 9 août
Grand Marché Médiéval
Artisans, animations, ambiance médiévale et fantastique
Entrée GRATUITE
Oui, vous avez bien lu aucun frais d’entrée n’est à prévoir sur les deux jours !
Cet événement est organisé par Hache’Lor Lancer de Hache Diebling, avec l’envie de faire vivre un week-end festif, familial et accessible à tous.
Nous avons besoin de vous !
Partagez cette publication au maximum, parlez-en autour de vous, invitez vos amis, votre famille, vos collègues… Plus nous serons nombreux, plus la fête sera belle !
Nous avons encore beaucoup de choses à vous dévoiler et les annonces commencent bientôt…
Rendez-vous les 8 et 9 août au Clos des Arts à Diebling pour un voyage dans le temps que vous n’êtes pas prêts d’oublier !Tout public
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Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 29 02 69 50 contact.hachelor@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, August 8
Celtic and Medieval Concert Evening
FREE Admission
Sunday, August 9
Grand Medieval Parade
Artisans, entertainment, medieval and fantasy atmosphere
FREE admission
Yes, you read that right: there is no admission fee for either day!
This event is organized by Hache’Lor Lancer de Hache Diebling, with the goal of creating a festive, family-friendly weekend that’s accessible to everyone.
We need your help!
Share this post as much as possible, spread the word, and invite your friends, family, and coworkers… The more people who come, the better the party will be!
We still have lots to reveal, and announcements will start coming out soon…
See you on August 8 and 9 at the Clos des Arts in Diebling for a journey back in time you won’t soon forget!
L’événement Marché médiéval Diebling a été mis à jour le 2026-06-18 par FORBACH TOURISME