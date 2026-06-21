Concert et retransmission du match de l’équipe de France Lamballe-Armor vendredi 26 juin 2026.

Lamballe-Armor

Concert et retransmission du match de l’équipe de France

Guinguette des Portes Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

19h Concert les ateliers des écoles de musique de Dinan et Lamballe se produiront.

21h France vs Norvège

Regarder un match de l’Équipe de France, c’est bien.

Le regarder sur une plateforme flottante… c’est quand même autre chose.

Cet été, la Guinguette des Portes diffusera les matchs des Bleus dans une ambiance conviviale et détendue.

– Cocktails maison

– Fritures & tapas

– Cadre nature au bord de l’eau

– Espace couvert en cas de météo capricieuse

La guinguette ouvre dès 18h (selon conditions météo). .

Guinguette des Portes Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 13 62

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English :

L’événement Concert et retransmission du match de l’équipe de France Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor