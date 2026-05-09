Visite en autonomie Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Visite en autonomie

Place du Champ de Foire Haras national de Lamballe Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Déambulez à votre rythme dans le Haras. Un jeu de piste vous emmène à la découverte du lieu chevaux de traits,

sellerie d’honneur, remise à voitures hippomobiles, carrière… Enrichissez votre visite en échangeant avec nos guides

autour de l’histoire du Haras et ses anecdotes.

Du 14 juillet au 21 août, les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 18h. .

Place du Champ de Foire Haras national de Lamballe Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98

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English :

L’événement Visite en autonomie Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor