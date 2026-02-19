Concert et si Ennio Morricone m’était conté Salle Multi-activités Morlaàs

Concert et si Ennio Morricone m’était conté

Salle Multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Avec l’ensemble orchestral de Pau direction Patrick Lartigue, avec la participation de l’école de musique du Pays de Morlaàs direction A.M Palay-Fauthous. .

Salle Multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine or-sy-py.22@gmail.com

