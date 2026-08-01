Informations pratiques

Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Concert et soirée Braséro Frairie de Bors

Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La traditionnelle frairie du village se déroulera sur trois jours !

Marché de producteurs, randonnée, concours de pétanque, casse croute, banda et concert.

Bal, manège et restauration sur place

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Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 22 63 mairie@borsdemontmoreau.fr

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English :

The village’s traditional festival will run for three days!

Farmers’ market, walk, pétanque competition, light refreshments, a banda and a concert.

Dance, fairground rides and food available on site

L’événement Concert et soirée Braséro Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente