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AGENDA · Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Concert et soirée Braséro Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

samedi 15 août 2026 · Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
16190 Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Département
Charente
Tarif

Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Concert et soirée Braséro Frairie de Bors

Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :
2026-08-15

La traditionnelle frairie du village se déroulera sur trois jours !
Marché de producteurs, randonnée, concours de pétanque, casse croute, banda et concert.
Bal, manège et restauration sur place
  .

Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 22 63  mairie@borsdemontmoreau.fr

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English :

The village’s traditional festival will run for three days!
Farmers’ market, walk, pétanque competition, light refreshments, a banda and a concert.
Dance, fairground rides and food available on site

L’événement Concert et soirée Braséro Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente

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