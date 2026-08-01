Concert et soirée Braséro Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
samedi 15 août 2026 · Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Informations pratiques
Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Concert et soirée Braséro Frairie de Bors
Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-08-15
La traditionnelle frairie du village se déroulera sur trois jours !
Marché de producteurs, randonnée, concours de pétanque, casse croute, banda et concert.
Bal, manège et restauration sur place
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Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 22 63 mairie@borsdemontmoreau.fr
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English :
The village’s traditional festival will run for three days!
Farmers’ market, walk, pétanque competition, light refreshments, a banda and a concert.
Dance, fairground rides and food available on site
L’événement Concert et soirée Braséro Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente