Informations pratiques

Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Marché de producteurs Frairie de Bors

Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 13:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez profitez du marché de producteurs locaux pour vous restaurer dans une ambiance conviviale !

La traditionnelle frairie du village se déroulera sur trois jours !

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Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 22 63 mairie@borsdemontmoreau.fr

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English : Marché de producteurs Frairie de Bors

Come enjoy the local farmers’ market and grab a bite to eat in a friendly atmosphere!

The village’s traditional festival will take place over three days!

L’événement Marché de producteurs Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente