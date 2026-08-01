Marché de producteurs Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
vendredi 14 août 2026 · Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Informations pratiques
Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Marché de producteurs Frairie de Bors
Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 13:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez profitez du marché de producteurs locaux pour vous restaurer dans une ambiance conviviale !
La traditionnelle frairie du village se déroulera sur trois jours !
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Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 22 63 mairie@borsdemontmoreau.fr
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English : Marché de producteurs Frairie de Bors
Come enjoy the local farmers’ market and grab a bite to eat in a friendly atmosphere!
The village’s traditional festival will take place over three days!
L’événement Marché de producteurs Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente