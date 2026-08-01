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AGENDA · Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Marché de producteurs Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

vendredi 14 août 2026 · Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Le Bourg
Ville
16190 Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
Département
Charente
Tarif

Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)

Marché de producteurs Frairie de Bors

Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 13:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Venez profitez du marché de producteurs locaux pour vous restaurer dans une ambiance conviviale !
La traditionnelle frairie du village se déroulera sur trois jours !
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Le Bourg Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 22 63  mairie@borsdemontmoreau.fr

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English : Marché de producteurs Frairie de Bors

Come enjoy the local farmers’ market and grab a bite to eat in a friendly atmosphere!
The village’s traditional festival will take place over three days!

L’événement Marché de producteurs Frairie de Bors Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente

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