Concert Europe Centrale par le Symphonique des Bords de Loire Église Saint-Jean-l’Évangeliste Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 16:00 – 18:00

Gratuit : non 8 € à 12 € / Gratuit pour les moins de 10 ans Plein en ligne : 10 €Plein sur place : 12 €Réduit (étudiants, demandeurs d’emplois, moins de 18 ans) : 8 €Gratuit : moins de 10 ans Tout public

Le Symphonique des Bords de Loire : nouveau programme. Vous avez été nombreux à venir nous écouter lors de nos derniers concerts. Découvrez le programme et les premiers temps forts de 2026 !L’orchestre Symphonique des Bords de Loire est ravi de commencer cette nouvelle année à Saint Sébastien sur Loire et dans toute la région Pays de la Loire. Nous sommes un orchestre soucieux de vous faire découvrir les plus belles musiques du répertoire. Au-delà des grands classiques, notre chef d’orchestre, Thierry Bréhu, se remonte les manches pour vous dénicher des œuvres et des compositeurs loin des sentiers battus. Voilà l’objectif principal du Symphonique des Bords de Loire. Cette année, l’orchestre vous fait voyager en Europe Centrale : Martinu, Fucik, Dvorak et Fibich. Plongez dans cette musique caractéristique du XIXème siècle.Venez découvrir ou redécouvrir ces compositeurs. Taiping et Rémy Wang : cette année, le SBL s’arme de deux solistes internationaux, père et fils, pour vous proposer le double concerto pour violon de Bohuslav Martinu, compositeur tchécoslovaque né en 1890 (H.329, 1950).

Église Saint-Jean-l’Évangeliste Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

https://www.symphonique-bdl.com/



Afficher la carte du lieu Église Saint-Jean-l’Évangeliste et trouvez le meilleur itinéraire

