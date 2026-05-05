Réunion d’information sur le moustique tigre Hôtel de ville de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit Gratuit Tout public

Réunion d’information sur le moustique tigreJeudi 28 mai 2026 à 18h30Saint-Sébastien-sur-Loire La Ville organise une réunion publique d’information consacrée au moustique tigre, jeudi 28 mai à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville.Cette rencontre se tiendra en présence de François Meurgey, entomologiste et chargé de collections à Nantes Métropole.À cette occasion, les habitants pourront s’informer sur les enjeux liés à la présence du moustique tigre, les moyens de prévention et les gestes à adopter pour limiter sa prolifération.

Hôtel de ville de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230



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