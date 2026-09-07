Concert exceptionnel de jeunes talents de l’Académie Ravel (Festival Off Ravel), Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Informations pratiques

Concert exceptionnel de jeunes talents de l’Académie Ravel (Festival Off Ravel) Samedi 19 septembre, 19h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Ce rendez-vous invite à une rencontre entre musique et patrimoine, dans un écrin remarquable. À travers un format accessible et convivial, les interprètes proposeront un programme faisant dialoguer les répertoires français et espagnol, ainsi que les multiples influences de la péninsule Ibérique dans la création musicale.

La distribution réunit huit jeunes solistes issus de l’Académie Ravel : Laure Cholé au piano, Noemi Gasparini au violon, Anna Sypniewski à l’alto, Noémie Bousquet au chant, ainsi que le Quatuor LUNARIS.

Le programme comprendra des œuvres de Maurice Ravel, Fritz Kreisler, Pauline Viardot, Cécile Chaminade, Federico Mompou, Nadia Boulanger et Joaquín Turina.

À travers ce concert, le Festival OFF du Festival Ravel poursuit sa vocation : favoriser la rencontre entre les artistes, des lieux patrimoniaux remarquables et de nouveaux publics, en proposant des rendez-vous musicaux d’exception accessibles à tous, au cœur du Pays basque.

Gratuit, réservation : contact@chemins-bideak.com, 05.59.65.56.80

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@chemins-bideak.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.59.65.56.80 »}] [{« link »: « mailto:contact@chemins-bideak.com »}]

Ce rendez-vous propose une rencontre entre musique et patrimoine dans un écrin patrimonial unique. À travers un format accessible et convivial, les interprètes inviteront le public à découvrir un en …

©Oihan Brière