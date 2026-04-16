Saint-Palais

Conférence Sand Flaubert une amitié féconde

Mairie Saint-Palais Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Découvrez l’intimité de deux géants de la littérature à travers une conférence-lecture captivante, retraçant l’amitié profonde et la correspondance passionnée entre George Sand et Gustave Flaubert.

Plongez dans l’intimité de deux géants de la littérature.

Découvrez l’histoire d’une rencontre improbable et pourtant essentielle. Pendant plus de dix ans, George Sand et Gustave Flaubert ont entretenu une relation profonde, nourrie par des rencontres régulières et, surtout, par une correspondance épistolaire d’une intensité rare.

Entre la bonne dame de Nohant et l’ermite de Croisset, les lettres fusent, mêlant débats littéraires, confidences personnelles et tendresse sincère. C’est ce dialogue entre deux âmes que nous vous invitons à redécouvrir.

Une Conférence-Lecture Exceptionnelle

Adaptée et présentée par Georges Buisson, cette séance donne vie aux mots de ces deux figures emblématiques du XIXème siècle. .

Mairie Saint-Palais 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 09 65 95

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English :

Discover the intimacy of two literary giants through a captivating lecture-reading, tracing the deep friendship and passionate correspondence between George Sand and Gustave Flaubert.

L’événement Conférence Sand Flaubert une amitié féconde Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY