Cours de yoga au jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak (Saint-Palais), Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Cours de yoga au jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak (Saint-Palais) Samedi 6 juin, 09h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Samedi 6 juin à 9h : Cours de YOGA au jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak proposé par Xibiouz la Grotte. Un moment de détente et de bien-être en pleine nature pour un réveil musculaire tout en douceur, idéal pour commencer la journée ! Ouvert à tous, inscription conseillée, places limitées (maximum 10 personnes). Le cours étant en extérieur, les participants devront venir avec leur propre tapis de yoga.

Repli assuré en cas de mauvais temps.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 56 80 http://www.chemins-bideak.com http://www.;http://chemins-bideak.com [{« type »: « phone », « value »: « 0559655680 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chemins-bideak.com »}] L’Espace Culturel Bideak est aménagé dans un ancien couvent de moines franciscains. Cloître, musée, auditorium, expositions temporaires et jardin paysager sont autant d’invitations à sa visite. Le jardin paysager vous offre un immersion dans le cœur des paysages de Basse-Navarre agrémentée par près de 200 essences végétales d’ici et d’ailleurs. Parking à proximité.

Samedi 6 juin à 9h : Cours de YOGA au jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak proposé par Xibiouz la Grotte. Un moment de détente et de bien-être en pleine nature pour un réveil musculaire tout !…

©Mairie de Saint-Palais