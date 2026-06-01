Cours de Qi Gong au jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak (Saint-Palais), Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Cours de Qi Gong au jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak (Saint-Palais) Vendredi 5 juin, 17h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Vendredi 5 juin à 17h : Cours de QI GONG au jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak proposé par Xibiouz la Grotte. Un moment de détente et d’harmonie en pleine nature, invitant à la respiration, au mouvement et au bien-être. Ouvert à tous, inscription conseillée, places limitées (maximum 10 personnes).

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 56 80 http://www.chemins-bideak.com http://www.;http://chemins-bideak.com [{« type »: « phone », « value »: « 05.59.65.56.80 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chemins-bideak.com »}] L’Espace Culturel Bideak est aménagé dans un ancien couvent de moines franciscains. Cloître, musée, auditorium, expositions temporaires et jardin paysager sont autant d’invitations à sa visite. Le jardin paysager vous offre un immersion dans le cœur des paysages de Basse-Navarre agrémentée par près de 200 essences végétales d’ici et d’ailleurs. Parking à proximité.

Vendredi 5 juin à 17h : Cours de QI GONG au jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak proposé par Xibiouz la Grotte. Un moment de détente et d’harmonie en pleine nature, invitant à la respiration,…

©Mairie de Saint-Palais