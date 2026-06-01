Animation autour du compostage (samedi 6 juin de 10h à 12h), Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Animation autour du compostage (samedi 6 juin de 10h à 12h) Samedi 6 juin, 10h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Ouvert à tous, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Le syndicat Bil Ta Garbi proposera une animation autour du compostage. Jeux, conseils et informations pratiques permettront au public de découvrir les bons gestes pour réduire ses déchets et mieux valoriser les matières organiques au quotidien.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 56 80 http://www.chemins-bideak.com http://www.;http://chemins-bideak.com L’Espace Culturel Bideak est aménagé dans un ancien couvent de moines franciscains. Cloître, musée, auditorium, expositions temporaires et jardin paysager sont autant d’invitations à sa visite. Le jardin paysager vous offre un immersion dans le cœur des paysages de Basse-Navarre agrémentée par près de 200 essences végétales d’ici et d’ailleurs. Parking à proximité.

Le syndicat Bil Ta Garbi proposera une animation autour du compostage. Jeux, conseils et informations pratiques permettront au public de découvrir les bons gestes pour réduire ses déchets et mieux au…

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