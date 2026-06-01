Animation autour du compostage (jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak de Saint-Palais), Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Animation autour du compostage (jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak de Saint-Palais) Samedi 6 juin, 10h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Samedi 6 juin de 10h à 12h : Le syndicat Bil Ta Garbi proposera une animation autour du compostage. Jeux, conseils et informations pratiques permettront au public de découvrir les bons gestes pour réduire ses déchets et mieux valoriser les matières organiques au quotidien.

Repli assuré en cas de mauvais temps.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 56 80 http://www.chemins-bideak.com http://www.;http://chemins-bideak.com L’Espace Culturel Bideak est aménagé dans un ancien couvent de moines franciscains. Cloître, musée, auditorium, expositions temporaires et jardin paysager sont autant d’invitations à sa visite. Le jardin paysager vous offre un immersion dans le cœur des paysages de Basse-Navarre agrémentée par près de 200 essences végétales d’ici et d’ailleurs. Parking à proximité.

Samedi 6 juin de 10h à 12h : Le syndicat Bil Ta Garbi proposera une animation autour du compostage. Jeux, conseils et informations pratiques permettront au public de découvrir les bons gestes pour et…

©Mairie de Saint-Palais