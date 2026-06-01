Ateliers herbiers artistiques (jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak de Saint-Palais), Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Ateliers herbiers artistiques (jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak de Saint-Palais) Samedi 6 juin, 10h00, 11h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Inscription obligatoire, places limitées (12 personnes pour le 1er atelier et 10 personnes pour le 2ème atelier).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

10h-12h : Manon, animatrice nature au CPIE Pays Basque animera 2 ateliers de création d’herbiers artistiques.

10h-11h (pour les enfants de 3 à 10 ans). Les enfants partiront glaner des végétaux avant de composer leur herbier artistique (inscription obligatoire, maximum 12 personnes).

11h-12h (à partir de 11 ans). Après une visite inspirante du jardin, chacun créera son herbier artistique (inscription obligatoire, maximum 10 personnes).

Repli assuré en cas de mauvais temps.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 56 80 http://www.chemins-bideak.com http://www.;http://chemins-bideak.com [{« type »: « phone », « value »: « 0559655680 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chemins-bideak.com »}] L’Espace Culturel Bideak est aménagé dans un ancien couvent de moines franciscains. Cloître, musée, auditorium, expositions temporaires et jardin paysager sont autant d’invitations à sa visite. Le jardin paysager vous offre un immersion dans le cœur des paysages de Basse-Navarre agrémentée par près de 200 essences végétales d’ici et d’ailleurs. Parking à proximité.

1er atelier (10h-11h) pour les enfants de 3 à 10 ans. Durant cet atelier, les enfants glaneront et composeront un herbier artistique (maximum 12 personnes).

©Espace Culturel Bideak