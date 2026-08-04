Concert Exceptionnel La Capella Musocale de la Villa Medicis Église Saint-Martin de Layrac Layrac

Informations pratiques

Layrac

Concert Exceptionnel La Capella Musocale de la Villa Medicis

Église Saint-Martin de Layrac Place de l’Église Layrac Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Concert exceptionnel La Capella Musicale de la Villa Medicis . Ensemble baroque sous la direction de Riccardo Martinini. Inscription en ligne sur Helloasso.

Concert exceptionnel La Capella Musicale de la Villa Medicis . Ensemble baroque sous la direction de Riccardo Martinini. Inscription en ligne sur Helloasso. .

Église Saint-Martin de Layrac Place de l’Église Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 09 00

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English : Concert Exceptionnel La Capella Musocale de la Villa Medicis

Special concert by La Capella Musicale de la Villa Medicis. Baroque ensemble conducted by Riccardo Martinini. Register online at Helloasso.

L’événement Concert Exceptionnel La Capella Musocale de la Villa Medicis Layrac a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Agen