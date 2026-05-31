Visite guidée de l’église ruinée Sainte-Marie d’Amans, Église Sainte-Marie d’Amans, Layrac

Visite guidée de l’église ruinée Sainte-Marie d’Amans Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 Église Sainte-Marie d’Amans Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire d’Amans, village autrefois bien plus important, et de son église aujourd’hui en ruines.

Édifiée au XIe siècle, elle fut donnée par le seigneur de Layrac à la puissante abbaye de Cluny, en même temps que l’église Saint-Martin de Layrac.

Plusieurs fois remaniée au fil des siècles, elle conserve néanmoins deux remarquables chapiteaux romans sculptés sur l’arc triomphal du chœur. Vous pourrez également y découvrir d’intéressantes et surprenantes marques lapidaires, ainsi que les vestiges d’une peinture murale gothique représentant le Tétramorphe.

Vous serez enfin séduits par la beauté et la quiétude de ce site exceptionnel.

Église Sainte-Marie d’Amans Route des TROUILLÉS, 47390 Layrac, France Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’abside romane est à chevet carré, couverte en berceau brisé. Elle repose sur une corniche s’appuyant sur une série d’arcatures et colonnes encastrées, avec chapiteaux romans (aigles symétriques, larges feuilles…). Cette abside est séparée de la nef par un arc doubleau reposant sur des chapiteaux historiés (lions croisés, lions symétriques). La nef a été reconstruite au XIXe siècle, avec voûte en brique creuse. Le clocher mur a été partiellement obstrué par la construction de la toiture de la nef. La porte d’entrée moulurée, du XVIe siècle, devait recevoir un décor flamboyant qui n’a pas été exécuté.

Venez découvrir l’histoire d’Amans, village autrefois beaucoup plus important et son église en ruines. Edifiée au XIe siècle, elle fut donnée par le seigneur de Layrac à la puissante abbaye de Cluny,…

© Jean-Luc MORENO