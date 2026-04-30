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Layrac et sa rarissime mosaïque romane Layrac

Layrac et sa rarissime mosaïque romane Layrac

Layrac et sa rarissime mosaïque romane Layrac mardi 21 juillet 2026.

Adresse : centre bourg

Ville : 47390 Layrac

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4.5 4.5 4.5 Tarif réduit

Layrac

Layrac et sa rarissime mosaïque romane

centre bourg Layrac Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-01

Partez à la découverte du patrimoine clunisien de Layrac son église Saint-Martin, son clocher-porche, ainsi que les ruelles pavées médiévales du centre-bourg.
Visitez le bourg médiéval de Layrac avec ses vieilles maisons à pans de bois et sa place de la mairie, triangulaire à arcades. Puis, partez à la découverte du patrimoine clunisien de Layrac , son clocher-porche et son église prieurale Saint-Martin et de sa rarissime mosaïque romane.
Départ devant la Poste.   .

centre bourg Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09  info@destination-agen.fr

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English : Layrac et sa rarissime mosaïque romane

Discover Layrac’s Cluniac heritage: the church of Saint-Martin, its bell tower-porch, and the medieval cobbled streets of the town center.

L’événement Layrac et sa rarissime mosaïque romane Layrac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Agen