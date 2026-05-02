Concert de 3 Clarinettes Layrac
Concert de 3 Clarinettes Layrac samedi 13 juin 2026.
Layrac
Concert de 3 Clarinettes
Place de l’Église Layrac Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
À l’initiative de la section Culture et Patrimoine de l’Amicale laïque de Layrac, l’ensemble Trois Clarinettes , composé de Camille Humeau, Aurélie et Emmanuel Ferran, se produira le 13 juin 2026, à 18h30, en l’église Saint-Martin de Layrac.
Œuvres de Mozart, Haydn, Schubert.
À l’initiative de la section Culture et Patrimoine de l’Amicale laïque de Layrac, l’ensemble Trois Clarinettes , composé de Camille Humeau, Aurélie et Emmanuel Ferran, se produira le 13 juin 2026, à 18h30, en l’église Saint-Martin de Layrac.
Il interprètera des œuvres de Mozart, Haydn, Schubert, Prokofiev. .
Place de l’Église Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 20 66 mb781@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de 3 Clarinettes
On the initiative of the Culture et Patrimoine section of the Amicale laïque de Layrac, the Trois Clarinettes ensemble, made up of Camille Humeau, Aurélie and Emmanuel Ferran, will perform on June 13, 2026, at 6:30pm, in the church of Saint-Martin in Layrac.
works by Mozart, Haydn and Schubert.
L’événement Concert de 3 Clarinettes Layrac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Destination Agen
À voir aussi à Layrac (Lot-et-Garonne)
- Layrac et sa rarissime mosaïque romane Layrac 21 juillet 2026