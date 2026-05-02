Layrac

Concert de 3 Clarinettes

Place de l’Église Layrac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

À l’initiative de la section Culture et Patrimoine de l’Amicale laïque de Layrac, l’ensemble Trois Clarinettes , composé de Camille Humeau, Aurélie et Emmanuel Ferran, se produira le 13 juin 2026, à 18h30, en l’église Saint-Martin de Layrac.

Œuvres de Mozart, Haydn, Schubert.

À l’initiative de la section Culture et Patrimoine de l’Amicale laïque de Layrac, l’ensemble Trois Clarinettes , composé de Camille Humeau, Aurélie et Emmanuel Ferran, se produira le 13 juin 2026, à 18h30, en l’église Saint-Martin de Layrac.

Il interprètera des œuvres de Mozart, Haydn, Schubert, Prokofiev. .

Place de l’Église Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 20 66 mb781@outlook.fr

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English : Concert de 3 Clarinettes

On the initiative of the Culture et Patrimoine section of the Amicale laïque de Layrac, the Trois Clarinettes ensemble, made up of Camille Humeau, Aurélie and Emmanuel Ferran, will perform on June 13, 2026, at 6:30pm, in the church of Saint-Martin in Layrac.

works by Mozart, Haydn and Schubert.

L’événement Concert de 3 Clarinettes Layrac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Destination Agen