Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Concert Fab and I

1 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concert Fab and I (reggae) à 20h au restaurant La Mer ô Vent à Hauteville-sur-Mer. .

1 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 76 41 84

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English : Concert Fab and I

L’événement Concert Fab and I Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme