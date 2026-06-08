Concert familial et festif Ego le cachalot prend le large – Viens fêter les vacances! Neuvy-le-Roi samedi 18 juillet 2026.

Neuvy-le-Roi

Concert familial et festif Ego le cachalot prend le large – Viens fêter les vacances!

8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Viens fêter les vacances! Concert familial et festif Ego le cachalot prend le large

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8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07 spectacle@neuvy-le-roi.fr

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English :

Come and celebrate the vacations! Family concert Ego le cachalot prend le large (Ego the sperm whale takes to the sea)

L’événement Concert familial et festif Ego le cachalot prend le large – Viens fêter les vacances! Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 37