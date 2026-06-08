Neuvy-le-Roi

Spectacle improvisation Loup Garou

8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 23:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Spectacle improvisation Loup Garou

Spectacle improvisation Loup Garou 12 .

8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07 spectacle@neuvy-le-roi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loup Garou improv show

L’événement Spectacle improvisation Loup Garou Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 37