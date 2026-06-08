Spectacle improvisation Loup Garou Neuvy-le-Roi
Spectacle improvisation Loup Garou Neuvy-le-Roi samedi 14 novembre 2026.
Neuvy-le-Roi
Spectacle improvisation Loup Garou
8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14 23:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Spectacle improvisation Loup Garou
Spectacle improvisation Loup Garou 12 .
8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07 spectacle@neuvy-le-roi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loup Garou improv show
L’événement Spectacle improvisation Loup Garou Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 37