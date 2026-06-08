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Spectacle improvisation Loup Garou Neuvy-le-Roi

Spectacle improvisation Loup Garou Neuvy-le-Roi

Spectacle improvisation Loup Garou Neuvy-le-Roi samedi 14 novembre 2026.

Adresse : 8 Rue des Prés

Ville : 37370 Neuvy-le-Roi

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : dimanche 15 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Neuvy-le-Roi

Spectacle improvisation Loup Garou

8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14 23:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Spectacle improvisation Loup Garou
Spectacle improvisation Loup Garou 12  .

8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07  spectacle@neuvy-le-roi.fr

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English :

Loup Garou improv show

L’événement Spectacle improvisation Loup Garou Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 37

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