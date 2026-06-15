Opéra- Goûter dans le cadre des microfolies (musée numérique) Neuvy-le-Roi
Opéra- Goûter dans le cadre des microfolies (musée numérique) Neuvy-le-Roi mardi 6 octobre 2026.
Neuvy-le-Roi
Opéra- Goûter dans le cadre des microfolies (musée numérique)
8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-06 15:30:00
fin : 2026-10-06 18:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Diffusion d’un opéra sur grand écran accompagné d’un petit goûter
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8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07 spectacle@neuvy-le-roi.fr
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English :
Opera on the big screen accompanied by a light snack
L’événement Opéra- Goûter dans le cadre des microfolies (musée numérique) Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-15 par ADT 37