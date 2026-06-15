Opéra- Goûter dans le cadre des microfolies (musée numérique) Neuvy-le-Roi mardi 6 octobre 2026.

Neuvy-le-Roi

Opéra- Goûter dans le cadre des microfolies (musée numérique)

8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-06 15:30:00

fin : 2026-10-06 18:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Diffusion d’un opéra sur grand écran accompagné d’un petit goûter

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8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07 spectacle@neuvy-le-roi.fr

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English :

Opera on the big screen accompanied by a light snack

L’événement Opéra- Goûter dans le cadre des microfolies (musée numérique) Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-15 par ADT 37