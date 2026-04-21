Concert fanfare Saint Père’s Band La Pelle Jaune La Croisille-sur-Briance

La Croisille-sur-Briance

Concert fanfare Saint Père’s Band

La Pelle Jaune 3 Rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08 22:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Saints-Père’s-Band (SPB pour les intimes et les paresseux) est une fanfare amatrice et colorée, créée à Paris en 1991, composée d’une vingtaine de bons vivants. De la rue à la scène on joue partout avec la même énergie communicative des morceaux de tous styles brass band, jazz, pop, variérés françaises, balkans, latino, techno… Ce qui nous fait vibrer avant tout, c’est de mettre l’ambiance !

Bar et petite restauration sur place. .

La Pelle Jaune 3 Rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 51 38 28 lapellejaune@gmail.com

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English : Concert fanfare Saint Père’s Band

L’événement Concert fanfare Saint Père’s Band La Croisille-sur-Briance a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin