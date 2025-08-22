Sur les Pas des Maquisards La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne
Sur les Pas des Maquisards La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Sur les Pas des Maquisards A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sur les Pas des Maquisards Place de l’église 87130 La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 12500.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.visitlimousin.com/
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sur les Pas des Maquisards
Deutsch : Sur les Pas des Maquisards
Italiano :
Español : Sur les Pas des Maquisards
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine