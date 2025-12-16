Concert Fééries Fantastiques, par l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne Théâtre Le Normandy Le Havre
Concert Fééries Fantastiques, par l'Orchestre d'Harmonie de Lillebonne Théâtre Le Normandy Le Havre dimanche 10 mai 2026.
Concert Fééries Fantastiques, par l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-05-10 16:30:00
2026-05-10
Concert autour des musiques de la Féerie, de la Fantaisie et du Fantastique
Retrouvez vos héros préférés Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Sinbad…
Evadez-vous à travers la féérie des musiques de Myasaki
Laissez-vous porter par l’univers de Tim Burton
Les musiciens de l’OHL accompagnés par l’ensemble vocal Akhora, le pianiste Raphaël Bellamy et dirigés par Anthony Laplace proposeront un concert unique et innovant.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
