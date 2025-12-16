Concert Fééries Fantastiques, par l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert Fééries Fantastiques, par l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Concert autour des musiques de la Féerie, de la Fantaisie et du Fantastique

Retrouvez vos héros préférés Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Sinbad…

Evadez-vous à travers la féérie des musiques de Myasaki

Laissez-vous porter par l’univers de Tim Burton

Les musiciens de l’OHL accompagnés par l’ensemble vocal Akhora, le pianiste Raphaël Bellamy et dirigés par Anthony Laplace proposeront un concert unique et innovant.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Fééries Fantastiques, par l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne

L’événement Concert Fééries Fantastiques, par l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne Le Havre a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie