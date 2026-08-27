Concert – Félix Radu Le Zéphyr Châteaugiron

Informations pratiques

Félix Radu n’a jamais choisi entre la scène, les livres ou la musique. Il a choisi les mots. Ceux qui frappent juste, qui laissent une trace, qui traversent les silences. Il les a lancés au théâtre, chuchotés à la radio, couchés dans un livre devenu best-seller (Rose & Massimo).

Aujourd’hui, il les chante et les porte jusqu’à la scène, où il traduit les souvenirs et leurs émotions en un langage universel et accessible à toutes les personnes qui se souviennent ou se projettent. Toutes ses pensées aussi légères que nostalgiques transportent l’auditeur dans un songe éveillé, entre fiction et réalité.

Après une date à l’Olympia en novembre 2026, il sera sur la scène du Zéphyr.