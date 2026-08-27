AGENDA · Châteaugiron
Concert – Félix Radu Le Zéphyr Châteaugiron
jeudi 11 mars 2027 · Le Zéphyr · Châteaugiron
Informations pratiques
Félix Radu n’a jamais choisi entre la scène, les livres ou la musique. Il a choisi les mots. Ceux qui frappent juste, qui laissent une trace, qui traversent les silences. Il les a lancés au théâtre, chuchotés à la radio, couchés dans un livre devenu best-seller (Rose & Massimo).
Aujourd’hui, il les chante et les porte jusqu’à la scène, où il traduit les souvenirs et leurs émotions en un langage universel et accessible à toutes les personnes qui se souviennent ou se projettent. Toutes ses pensées aussi légères que nostalgiques transportent l’auditeur dans un songe éveillé, entre fiction et réalité.
Après une date à l’Olympia en novembre 2026, il sera sur la scène du Zéphyr.
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