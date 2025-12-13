CONCERT FESTIF Out of Focus cuivres/fanfare/hip hop Plessé
CONCERT FESTIF Out of Focus cuivres/fanfare/hip hop Plessé samedi 4 juillet 2026.
Plessé
CONCERT FESTIF Out of Focus cuivres/fanfare/hip hop
Guinguette de buhel, étang de buhel Plessé Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
.
Guinguette de buhel, étang de buhel Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 46 66 95
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English :
L’événement CONCERT FESTIF Out of Focus cuivres/fanfare/hip hop Plessé a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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