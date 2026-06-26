Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Hydra’s Project

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

13ème date Hydra’s Project.

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

13ème date Hydra’s Project.

Tous amateurs du groupe californien Toto, six musiciens parisiens se sont réunis autours du projet commun rendre un hommage au groupe mythique. Et c’est en 2020 que naît l’idée du tribute Hydra’s Project , en référence au titre du deuxième album du groupe sorti en 1979. Le répertoire mis en place invite à revisiter toute la discographie de Toto depuis leur premier album. Les hits mondialement connus comme Africa, Hold The Line, Rosanna sont bien sûr au programme, mais aussi des titres moins réputés, mais au contenu musical ambitieux, qui sont repris le plus fidèlement possible.

Accès libre. .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

The Festiv’ d’%E9t%E9 are back with a lively musical lineup on Place Saint-Pol!

June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.

13th show: Hydra’s Project.

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Hydra’s Project Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE