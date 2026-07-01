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AGENDA · Saint-Bertrand-de-Comminges

CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES RALLYE TROMPES DU COMMINGES, ELISABETH AMALRIC É GÉRARD SEEL Saint-Bertrand-de-Comminges

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Bertrand-de-Comminges

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
CATHÉDRALE SAINTE MARIE
Ville
31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
Département
Haute-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Bertrand-de-Comminges

CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES RALLYE TROMPES DU COMMINGES, ELISABETH AMALRIC É GÉRARD SEEL

CATHÉDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05 21:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Trompes de chasse & orgue.
Oeuvres de Bach, Rameau, trompes de chasse. 10  .

CATHÉDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 00 

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English :

Hunting horns & organ.

L’événement CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES RALLYE TROMPES DU COMMINGES, ELISABETH AMALRIC É GÉRARD SEEL Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-07-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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