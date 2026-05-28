Concert Festival du Vexin Boubiers Boubiers
Concert Festival du Vexin Boubiers Boubiers dimanche 8 novembre 2026.
Boubiers
Concert Festival du Vexin Boubiers
Rue du Billoy Boubiers Oise
Tarif : 13 – 13 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 16:30:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Nicolas DAUTRICOURT (violon), Dimitris SAROGLOU (piano) et Rafael MEJIAS-VEGAS (percussions)
Swing, Samba et Tango
A.C. JOBIM, T. MONK, E. GARNER, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU, A. PIAZZOLLA, M. DAVIS, M. MILLER, C. COREA…
Nicolas DAUTRICOURT (violon), Dimitris SAROGLOU (piano) et Rafael MEJIAS-VEGAS (percussions)
Swing, Samba et Tango
A.C. JOBIM, T. MONK, E. GARNER, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU, A. PIAZZOLLA, M. DAVIS, M. MILLER, C. COREA… .
Rue du Billoy Boubiers 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nicolas DAUTRICOURT (violin), Dimitris SAROGLOU (piano) and Rafael MEJIAS-VEGAS (percussion)
Swing, Samba and Tango
A.C. JOBIM, T. MONK, E. GARNER, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU, A. PIAZZOLLA, M. DAVIS, M. MILLER, C. COREA…
L’événement Concert Festival du Vexin Boubiers Boubiers a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre