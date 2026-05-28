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Concert Festival du Vexin Boubiers Boubiers

Concert Festival du Vexin Boubiers Boubiers

Concert Festival du Vexin Boubiers Boubiers dimanche 8 novembre 2026.

Adresse : Rue du Billoy

Ville : 60240 Boubiers

Département : Oise

Début : dimanche 8 novembre 2026

Fin : dimanche 8 novembre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 13 13 14 Tarif de base plein tarif

Boubiers

Concert Festival du Vexin Boubiers

Rue du Billoy Boubiers Oise

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 16:30:00
fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Nicolas DAUTRICOURT (violon), Dimitris SAROGLOU (piano) et Rafael MEJIAS-VEGAS (percussions)
Swing, Samba et Tango
A.C. JOBIM, T. MONK, E. GARNER, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU, A. PIAZZOLLA, M. DAVIS, M. MILLER, C. COREA…
Nicolas DAUTRICOURT (violon), Dimitris SAROGLOU (piano) et Rafael MEJIAS-VEGAS (percussions)
Swing, Samba et Tango
A.C. JOBIM, T. MONK, E. GARNER, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU, A. PIAZZOLLA, M. DAVIS, M. MILLER, C. COREA…   .

Rue du Billoy Boubiers 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49 

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English :

Nicolas DAUTRICOURT (violin), Dimitris SAROGLOU (piano) and Rafael MEJIAS-VEGAS (percussion)
Swing, Samba and Tango
A.C. JOBIM, T. MONK, E. GARNER, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU, A. PIAZZOLLA, M. DAVIS, M. MILLER, C. COREA…

L’événement Concert Festival du Vexin Boubiers Boubiers a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre