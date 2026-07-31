Le Syndrôme du Cavalier Boubiers

Informations pratiques

Boubiers

Le Syndrôme du Cavalier

Chemin sous la garenne Boubiers Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Au départ, il y a le désir de magie, de l’étonnement, qui prend la forme d’un jeu avec le public. Dans le même temps, il y a l’envie de questionner la magie, la disséquer, pour en saisir la complexité, entre l’étonnement et le truc, le secret et le pouvoir… Le dévoilement du tour jouera-t-il à augmenter notre émerveillement ? Ou tout au contraire ? Ou tout autrement ? Chiendent Théâtre nous embarque dans un univers bien à part entre théâtre, mathématiques et magie duquel on ressort un poil ébouriffé !

Partenariat avec ACRO Arts du Cirque et de la Rue de l’Oise

Au départ, il y a le désir de magie, de l’étonnement, qui prend la forme d’un jeu avec le public. Dans le même temps, il y a l’envie de questionner la magie, la disséquer, pour en saisir la complexité, entre l’étonnement et le truc, le secret et le pouvoir… Le dévoilement du tour jouera-t-il à augmenter notre émerveillement ? Ou tout au contraire ? Ou tout autrement ? Chiendent Théâtre nous embarque dans un univers bien à part entre théâtre, mathématiques et magie duquel on ressort un poil ébouriffé !

Partenariat avec ACRO Arts du Cirque et de la Rue de l’Oise .

Chemin sous la garenne Boubiers 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

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English :

At the outset, there is a desire for magic and wonder, which takes the form of an interaction with the audience. At the same time, there is a desire to question magic, to dissect it, to grasp its complexity—the balance between wonder and trickery, between secret and power… Will revealing the trick increase our sense of wonder? Or quite the opposite? Or something else entirely? Chiendent Théâtre takes us on a journey into a unique world that blends theater, mathematics, and magic—from which we emerge a bit bewildered!

In partnership with ACRO Arts du Cirque et de la Rue de l’Oise

L’événement Le Syndrôme du Cavalier Boubiers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre