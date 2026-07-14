Concert Festival Eurochestries 2026 Choeur Celestial Sound Pavilion Barbezieux-Saint-Hilaire
samedi 8 août 2026 · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Concert Festival Eurochestries 2026 Choeur Celestial Sound Pavilion
Eglise St Mathias Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Etudiants et enfants de 12 à 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Festival International d’orchestre de jeunes, Dans le cadre du Festival des Eurochestries le Choeur Celestial Sound Pavilion sera présent à l’église Saint-Mathias de Barbezieux.
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Eglise St Mathias Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 59 55 45
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English : Concert Festival Eurochestries 2026 Choeur Celestial Sound Pavilion
International Youth Orchestra Festival: As part of the Eurochestries Festival, the “Celestial Sound Pavilion” choir will be performing at Saint-Mathias Church in Barbezieux.
L’événement Concert Festival Eurochestries 2026 Choeur Celestial Sound Pavilion Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sud Charente
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