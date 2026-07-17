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AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

Non-Non dans l’espace, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

jeudi 20 août 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire

Non-Non dans l’espace, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
LE CLUB
Adresse
32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente

Non-Non dans l’espace Jeudi 20 août, 16h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T16:00:00+02:00 – 2026-08-20T16:52:00+02:00
Fin : 2026-08-20T16:00:00+02:00 – 2026-08-20T16:52:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=5L8AN »}]
Cinégouter-lff – Programme de deux courts métrages : Non-Non rétrécit et Non-Non dans l’espace.

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