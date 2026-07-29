Don de sang Salle des Alambics Barbezieux-Saint-Hilaire
mercredi 12 août 2026 · Salle des Alambics · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Don de sang
Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 20:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Don du sang à Plaisance, salle des Alambics
Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/ ou par téléphone
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Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 46 44
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English : Don de sang
Blood donation in Plaisance, room of stills.
Book an appointment at https://dondesang.efs.sante.fr/ or by telephone.
L’événement Don de sang Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Sud Charente
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