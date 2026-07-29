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AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

Don de sang Salle des Alambics Barbezieux-Saint-Hilaire

mercredi 12 août 2026 · Salle des Alambics · Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle des Alambics
Adresse
Logis de Plaisance
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente
Tarif

Barbezieux-Saint-Hilaire

Don de sang

Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Don du sang à Plaisance, salle des Alambics
Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/ ou par téléphone
  .

Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 46 44 

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English : Don de sang

Blood donation in Plaisance, room of stills.
Book an appointment at https://dondesang.efs.sante.fr/ or by telephone.

L’événement Don de sang Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Sud Charente

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